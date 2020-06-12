Комітет з асигнувань Палати представників Конгресу США затвердив проєкт бюджету на оборонні потреби, де збільшив до $275 млн допомогу в безпековій сфері для України у 2021 фінансовому році.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті комітету, передає Укрінформ.

Так, у розділі програм співробітництва в галузі безпеки зазначається: "Виділити $275 млн на Ініціативу сприяння безпеці в Україні, що на $25 млн більше від запиту".

Крім того, у законопроєкті міститься вимога до міністра оборони США інформувати Конгрес про будь-які невиправдані зволікання з виділенням цих коштів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ухвалення Конгресом США всього пакету допомоги Україні у сфері безпеки та оборони на 2020 рік в розмірі $250 млн за програмою "Ініціатива сприяння безпеці Україні" (USAI).

Загалом проєкт бюджету Пентагону, затверджений Комітетом з асигнувань Палати представників передбачає виділення $694,6 млрд, що менше на $3,7 млрд, ніж містила заявка президента США.