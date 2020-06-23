Німецькі депутати відвідали Крим з власної ініціативи - посольство ФРН

10:01 08.07.2020   Крым

У посольстві ФРН в Україні заявляють, що поїздка німецьких депутатів в анексований Крим не мала офіційного характеру.

Про це дипустанова повідомляє у Twitter, передає Укрінформ.

«На жаль, ми дізналися, що також німецькі депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка», – йдеться в повідомленні.

У посольстві запевнили, що позиція федерального уряду Німеччини залишається непохитною.

«Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право», - наголошується в заяві.

 МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованої АР Крим депутатів Європарламенту, у тому числі президента Асоціації «Франко-російський діалог» Тьєррі Маріані, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії.



Ще на цю тему:

09:30 02.07.2020
Посол України нагадав євродепутату про відповідальність за "кримський вояж"
09:01 02.07.2020
У посольстві Франції прокоментували "вояж" євродепутатів в окупований Крим
21:10 01.07.2020
Европарламент открестился от евродепутатов, приехавших в оккупированный Крым
19:41 30.06.2020
Україна звернулася до Європарламенту через візит євродепутатів до окупованого Криму
16:22 30.06.2020
МЗС просить Францію відреагувати на візит їхньої делегації до окупованого Криму
11:29 30.06.2020
В окупований Крим зібралась група євродепутатів від Франції
19:45 17.01.2020
Прокуратура АРК створить реєстр іноземців, які незаконно відвідували окупований Крим
16:00 09.01.2020
Російській блогерці заборонили в'їзд в Україну на три роки за незаконно відвідування окупованого Криму
16:30 13.12.2019
Бразильский балетмейстер хочет создать в Крыму мировой центр искусства
12:45 25.11.2019
В Крыму обещают создать лаборатории в которых будут работать ученые из Израиля и Австралии
17:01 22.11.2019
Німецький політик незаконно відвідував тимчасово окуповані українські території - Денісова
09:45 24.10.2019
На винный конкурс в «Массандре» оккупанты ждут гостей из ЕС и США
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
09:45 08.07.2020
У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
14:44 08.07.2020
В Госдуме предлагают давать до 10 лет колонии за призывы к отчуждению территорий РФ. Их приравняют к экстремизму
13:49 08.07.2020
У Росії кількість хворих на коронавірус перевищила 700 тис.
12:44 08.07.2020
В Кронштадт прибыл отряд Каспийской флотилии
11:45 08.07.2020
Політик назвав тезу про "подарунки" "повним неподобством"
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 08.07.2020
Війна у Лівії: Хафтар заявив, що переможе "турецький колоніалізм"
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 08.07.2020
Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін
15:03 08.07.2020
В оккупированном Крыму начались боевые учения, участвуют полтысячи военных
14:31 08.07.2020
Уряд України має намір розірвати меморандум із РФ про боротьбу з тероризмом
14:14 08.07.2020
«Душ вместо ванны»: в оккупированном Крыму призывают экономить воду
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд