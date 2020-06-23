Німецькі депутати відвідали Крим з власної ініціативи - посольство ФРН
|10:01 08.07.2020
|Крым
У посольстві ФРН в Україні заявляють, що поїздка німецьких депутатів в анексований Крим не мала офіційного характеру.
Про це дипустанова повідомляє у Twitter, передає Укрінформ.
«На жаль, ми дізналися, що також німецькі депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка», – йдеться в повідомленні.
У посольстві запевнили, що позиція федерального уряду Німеччини залишається непохитною.
«Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право», - наголошується в заяві.
МЗС України висловило протест з приводу незаконного візиту до тимчасово окупованої АР Крим депутатів Європарламенту, у тому числі президента Асоціації «Франко-російський діалог» Тьєррі Маріані, а також окремих представників Німеччини, Угорщини та Болгарії.
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