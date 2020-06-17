Так званий Верховний суд Криму не задовольнив апеляційну скаргу захисту фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» (третя бахчисарайська група) і залишив їх під арештом до 9 серпня.

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

«Верховний суд Республіки Крим залишив чинним рішення суду першої інстанції і залишив під вартою Сейтмеметова Рустема, Сейтумерова Османа і Сейтумерова Сейтумера до 09.08.2020», - йдеться у повідомленні.

Адвокат Еміль Курбедінов, який у цьому процесі захищає Сейтумера Сейтумерова і Рустема Сейтмеметова розповів, що його підзахисні не брали участі у засіданні суду через проходження ними стаціонарної психіатричної експертизи.

За словами Курбедінова, Сейтмеметова тримають у камері, де перебувають 24 особи при наявних 20 спальних місцях.

«Через спеку, задуху і переповненість камери у нього почалися проблеми зі здоров'ям, проте ліки, передані родичами, йому не видали», - повідомив захисник.

За словами адвоката Еміне Авамілєвої, її підзахисний Осман Сейтумеров заявив у «суді» про переслідування з релігійних і політичних мотивів. «На що прокурор послався на прийняті 4 липня поправки до конституції РФ, проголошуючи пріоритет національного права над міжнародним», - зазначила вона.

Як повідомлялося, 11 березня 2020 року в Бахчисараї пройшли обшуки в будинках кримських татар: Енвера Мустафаєва, Амета Сулейманова, братів Сейтумера і Османа Сейтумерова і їхнього дядька Рустема Сейтмеметова.

Мустафаєва після опитування відпустили. Решті інкримінують частину другу статті 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).