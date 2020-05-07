У Греції знову зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів

09:45 08.07.2020   Греция

У Греції вперше за кілька тижнів зареєстрували нові випадки COVID-19, більшість - у туристів, повідомляє газета Daily Sabah.

"У понеділок Греція зареєструвала нові випадки коронавірусу вперше за кілька тижнів. Серед 43 осіб, чиї тести виявилися позитивними, 36 - туристи", - пише видання, передає Інтерфакс-Україна.

Більшість мандрівників з COVID-19 - 20 людей - прибули з Сербії. У результаті Греція тимчасово закрила кордон для громадян цієї країни.

У МЗС Сербії назвали рішення "невдалим" і зазначили, що більшість іноземних туристів прибувають до Греції саме з Сербії, з чим і пов'язана така значна кількість зареєстрованих випадків COVID-19. Сербські туроператори зі свого боку попросили відреагувати туристичні організації Греції.

У Сербії станом на 7 липня зареєстровано близько 3 тис. активних випадків коронавірусу.

Греція відкрилася для іноземних туристів 1 липня, відтоді її відвідали понад 100 тисяч туристів, які прибули через кордон з Болгарією.



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