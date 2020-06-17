На «Крымском титане» строят установки для ликвидации кислотных стоков – оккупанты

11:15 08.07.2020   Крым

На заводе «Крымский титан» строят установки для нейтрализации кислотных стоков.

Об этом сообщил "председатель" комитета по экологии и природным ресурсам оккупированного Крыма Георгий Шаповалов, передают Крым.Реалии.

«На заводе «Титан» в Армянске идет строительство первой очереди установки нейтрализации кислых стоков, что позволит перерабатывать до 75% сливаемых кислот. Впоследствии вторая очередь на 100% закроет потребность предприятия в нейтрализации стоков, а ввод в эксплуатацию третьей очереди позволит переработать ранее собранные в накопителе стоки», – пояснил депутат.

Шаповалов утверждает, что воду в кислотонакопитель подают из подземных источников.

«На данный момент эта отметка выше нормы, что исключает вероятность повторения ситуации 2018 года, когда кислотонакопитель пересох», – добавил депутат.

Ранее в Минприроды Крыма сообщили, что продолжают вести контроль за состоянием воздуха в Армянске.

В августе прошлого года временно остановили работу одного из цехов предприятия «Крымский титан» и увеличили подачу воды в кислотонакопитель, чтобы «предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма».



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