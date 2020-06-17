Україна виходить ще з однієї угоди СНД - указ Президента
|09:30 08.07.2020
|Украина
Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.
Текст документа оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
"Відповідно до пункту З частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 54 Віденської конвенції про право міжнародних договорів та статтею 8 Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, постановляю: вийти з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої 5 грудня 2012 року в м.Ашгабаті", - йдеться в указі.
Президент доручив Міністерству закордонних справ повідомити Виконавчий комітет СНД про вихід України з цієї угоди.
Як повідомлялося, 15 січня Кабмін підтримав проєкт Указу Президента про вихід з Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
Зазначалося, що цей крок забезпечить зменшення зобов’язань України в межах СНД та сприятиме захисту національних інтересів держави.
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