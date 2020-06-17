Морські загрози 2020 - В Чорному морі - кораблі постійної протимінної групи НАТО.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook керівник Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» (Київ), головний редактор BlackSeaNews Андрій КЛИМЕНКО:

Сьогодні 07.07.2020 близько 12:00 (Київський час) до Чорного моря увійшли кораблі 2-ї постійної протимінної групи НАТО - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two, SNMCMG2

1) турецький тральщик TCG Amasra (М 266),

2) іспанський - ESPS Tambre (М 33),

3) італійський - ITS Gaeta (5554),

4) флагманський корабель групи - корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470).

Завдання групи — пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження. Група безпосередньо підпорядкована Об’єднаному командуванню НАТО в Неаполі у Італії.

У жовтні 2019-го року ця група відвідувала Одесу. Тоді в складі групи було чотири кораблі – італійський корабель забезпечення ITS Vesuvio (A5329), що є флагманом групи, а також мінні тральщики ITS Numana (M5557), з Італії, Туреччини – TCG Amasra (M299) та Іспанії – ESPE Sella (M32).

Загалом кораблі цієї групи вже неодноразово заходили до Чорного моря та відвідували порт Одеси, один з таких візитів відбувся у липні 2018-го року.

В Росії вже заявили, що Збройні сили РФ розпочали стеження за корабельної групою НАТО, яка увійшла в Чорне море.

"Сили і засоби Чорноморського флоту приступили до спостереження за діями постійної мінно-тральної групи сил першочергового задіяння НАТО в складі плавучої бази постачання "Аліакмон" ВМС Греції (флагман), тральщиків- шукачів "Тамбре" ВМС Іспанії, "Гаета" ВМС Італії, яка зайшла 7 липня 2020 року в акваторію Чорного моря", - повідомили в Національному центрі управління обороною РФ.