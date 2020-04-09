Урядові війська в Сирії, підтримувані силами Росії, систематично завдавали удари по цивільних об'єктах в Ідлібі. Такі дії прирівнюються до військових злочинів.

Про це повідомляється в розслідуванні міжнародної комісії ООН про військові дії в Сирії в листопаді 2019 - червні 2020 року, передає Главком.



Згідно з доповіддю, опублікованою 7 липня, майже мільйон людей були змушені тікати з Ідліба через удари по дитячих садках, школах і ринках. Уточнюється, що всього комісія зафіксувала 52 напади, в яких звинувачуються повітряно-космічні сили Росії і Сирії.



«Численні лікарні, школи, ринки і будинки були зруйновані повітряними і наземними атаками, причому останні включали застосування касетних боєприпасів. Це прирівнюється до військових злочинів у зв'язку із застосуванням невибіркових атак і навмисними нападами на об'єкти, що охороняються », - йдеться в розслідуванні.



Також підкреслюється, що наразі майбутнє тих, хто втік з-під обстрілу, невідомо, особливо в зв'язку з пандемією коронавірусу, коли людям необхідний безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги.



Голова міжнародної комісії ООН Пауло Пінейро закликав країни припинити обстріли, зазначивши, що «абсолютно огидно, що після більш ніж дев'яти років конфлікту цивільні особи продовжують піддаватися безладним нападам або навіть стають мішенями в повсякденному житті».



Розслідування планують представити на 44-й сесії Ради з прав людини, який в режимі онлайн відбудеться 14-15 липня.



Війна в Сирії почалася навесні 2011 року. Основні учасники конфлікту - урядові сили, що виступають на стороні чинного президента Башара Асада, так звана помірна опозиція, а також ісламістські угруповання, які захопили частину території країни. Росія підтримує уряд Асада.