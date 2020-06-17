Постоянное представительство Украины при ООН призвало генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша отреагировать на «продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека» в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении на странице представительства в Facebook, передают Крым.Реалии.

«Так работает тактика террора. Россия совершает набег на дома в Крыму рано утром, когда семьи все еще спят, незаконно задерживая шестерых крымских татар, в том числе инвалида. Международное право запрещает произвольное вмешательство в личную жизнь и жилище человека. Россия, как оккупирующая держава, должна прекратить задерживать жителей Крыма по политическим мотивам. Права человека защищаемых лиц должны быть гарантированы», – подчеркнули в сообщении.

Ранее генсекретарь ООН обнародовал доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, где шла речь о применении пыток, проведении обысков и рейдов, а также принудительном перемещении крымчан на территорию соседней России.