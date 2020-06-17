У Херсонській ОДА прокоментували заяви про можливе вторгнення Росії з Криму

08:30 08.07.2020   Крым

У Херсонській ОДА прокоментували заяви про можливе вторгнення Росії на Херсонщину з боку анексованого Криму.

Так, 7 липня, під час звіту перед ЗМІ, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявив про заплановане виїзне засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

«Останнім часом звучить багато питань про можливу загрозу країни-агресора з боку тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя. Ми активно останнім часом спілкуємося з цього приводу з керівництвом оперативного командування «Південь», Генеральним штабом. Ми сприяємо тому, щоб ті підрозділи Збройних сил, які розміщені на території нашої області, почувалися комфортно, щоб збройні сили нарощували свою присутність у нашій області. Завтра відбудеться виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де ми розглядатимемо комплекс заходів, які потрібні для того, щоб Херсонщина була захищена», – повідомив голова Херсонської ОДА.

Де саме проходитиме виїзне засідання, Гусєв не уточнив.



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