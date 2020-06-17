Оккупанты отправили крымчанина с инвалидностью под домашний арест
|08:15 08.07.2020
|Крым
Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя отправил под домашний арест до 2 сентября 2020 года крымского мусульманина, инвалида первой группы по зрению Александра Сизикова.
Его подозревают в «организации деятельности «Хизб ут-Тахрир», сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».
Как уточняется, адвокат Сизикова Сафие Шабанова ходатайствовала о любой иной мере пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО, поскольку его заболевание не позволяет ему находиться в условиях следственного изолятора.
Также сообщается, что поддержать Александра Сизикова у здания суда собралось более сотни человек из разных городов Крыма, но заседание проводили в закрытом режиме и слушателей не пустили в зал суда.
Обыски ФСБ прошли рано утром 7 июля в домах крымчан: Эмиля Зиядинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьнова, Сейрана Хайретдинова, Александра Сизикова, Вадима Бектемирова, Зекирьи Муратова и у Дилявера Меметова в Алуште. Последнего при обыске не было дома, его продолжают искать, утверждают активисты «Крымской солидарности».
В ФСБ России утверждают, что сотрудники спецслужбы задержали в Крыму семерых человек, подозреваемых в организации и участии в ячейке «Хизб ут-Тахрир».
Действия российских силовиков осудили в Представительстве президента Украины в АРК, а Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе начало уголовное производство по факту обысков по ч. 2 ст. 162 УК Украины (нарушение неприкосновенности жилища).
Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление в котором, выразило «решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар».
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