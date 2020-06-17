По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 4 - 7 июля прошли следующие мероприятия:

1. Связисты Южного военного округа (ЮВО) завершили свое участие в третьем отборочном этапе конкурса полевой выучки «Уверенный приём-2020», который состоялся на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии.

В конкурсе приняли участие более 150 человек, было задействовано около 30 единиц техники связи. Впервые в состязаниях приняли участие расчеты ремонтных мастерских связи ЮВО.

Команды воинских соединений округа выполнили теоретическую часть на знание тактико-технических характеристик средств связи и восстановления связи в различных условиях и обстановке.

Выполнение практических упражнений развернулось на полигоне Шалхи, где команды выполняли задания по отправке и перехвату зашифрованных сообщений с различных средств связи, дешифровку полученных сообщений и координацию работы узла связи. Новым упражнением для команд стал ремонт средств связи в полевых условиях.

При помощи вводных условий судьи усложняли работу участникам. Командам приходилось отражать нападение на узел связи «диверсантов», применять средства общевойсковой защиты в условиях применения условным противником биологического оружия.

По окончании этапа среди победителей была сформирована команда, которая представит ЮВО на всероссийском этапе конкурса в Санкт-Петербурге.

2, Более 2 тысяч военнослужащих ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье, приступили к проведению лагерного сбора.

Полевые занятия проходят на полигонах Ставропольского края, Северной и Южной Осетии, Чеченской Республики и Ингушетии. Артиллеристы совершили марш комбинированным способом в назначенные районы и выполнили стрельбы с закрытых огневых позиций различными боеприпасами.

Расчёты самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», 120-мм минометов «Поднос» и «Сани» выполнят одно из сложнейших упражнений стрельб – они будут вести подвижный заградительный огонь, вынуждая условного противника совершать необходимые командованию манёвры. Каждый огневой налёт начинается с одновременного залпа всех орудий с последующим ведением беглого огня.

Также на полигонах артиллеристы выполнят ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров, разведке целей. На завершающем этапе полевого выхода пройдут батарейные, дивизионные и бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

В полевых занятиях задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники армии ЮВО. Лагерный сбор артиллеристов продлится до 31 июля.

3. В Чечне завершился конкурс по троеборью среди офицеров 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Участники конкурса соревновались в выполнении комплекса физических упражнений, стрельбе и топографии.

В комплекс физических упражнений были включены плаванье на 1000 м, марш-бросок на 5 км и соревнование по армейскому рукопашному бою. Плаванье на 1000 м проводилось в крытом новом бассейне на базе мотострелковой части, дислоцированной в н.п. Шали.

На общевойсковом полигоне Гвардеец офицеры соревновались в стрельбе из пистолета Макарова ПМ и автомата Калашникова АК-74, а также в знании материальной части штатного оружия.

В соревнованиях приняли участие более 100 офицеров соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО.

4. Военнослужащие полевого госпиталя Южного военного округа приступили к совершению марша из города Буйнакск в пункт постоянной дислокации – город Буденновск Ставропольского края.

Накануне, руководство Республики Дагестан поблагодарило врачей полевых госпиталей Минобороны России за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.

В поселке Ботлих в торжественной обстановке, руководитель Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов поблагодарил военных врачей от лица руководства и жителей республики за поддержку в сложившейся ситуации и вручил военнослужащим благодарственные письма за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией от Главы Дагестана Владимира Васильева.

«Я искренне вам благодарен за то, что в трудное для Республики время вы оставили свои дома, пункты постоянной дислокации, и приехали оказать нам помощь. Еще раз спасибо вам за ваш труд! За помощь, за ваш профессионализм, за ваши действия! – сказал Джамалудин Гаджиибрагимов.

Более месяца военные медики оказывали необходимую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск.

Всего через стационар госпиталей прошло более двухсот местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления.

Также около 1,5 тыс. граждан получили медицинскую и консультативную помощь, которую оказывали выездные врачебные бригады Минобороны России в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах труднодоступных горных районов, проведено 1,5 тыс. ПЦР-исследований с использованием новейших мобильных лабораторий.

Помощь населению республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции осуществлялась в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, для чего в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многопрофильных госпиталя общей вместимостью на 200 мест.

5. В учебном центре военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенном в городе Владикавказ, в целях повышения профессионального мастерства водителей военной полиции Южного военного округа, началась подготовка по программе контраварийного вождения автомобилей.

За время подготовки военнослужащие изучат и на практических занятиях освоят такие элементы контраварийной подготовки, как технические характеристики и конструктивные особенности транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов, тактику безопасного управления автомобилем, использование средств радиосвязи и устройств для подачи специальных сигналов, практическая контраварийная подготовка.

Завершится обучение сдачей квалификационного экзамена. Военнослужащие успешно сдавшие экзамен, получат свидетельства о прохождении обучения по программе контраварийной подготовки.

В этом году 400 военнослужащих органов и подразделений военной полиции военных округов и частей непосредственного подчинения Главному управлению военной полиции Минобороны России пройдут контраварийную подготовку, что будет способствовать решению задач обеспечения безопасности дорожного движения.

6. Летчики армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке групповой слетанности в составе звеньев в ходе учений на Юге России.

Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52 армейской авиации ЮВО вблизи аэродромов базирования отрабатывают элементы группой слетанности в составе звеньев и пар, элементы сложного пилотажа, такие как петля Нестерова, косая петля, горизонтальные бочки, пикирование и горки на предельно-малых и больших высотах от 25 до 8000 м. Военнослужащие совершенствуют взаимодействие при сборе в группы, перестроениях и роспуске из групп. Особое внимание уделяется работе экипажей в условиях ведения учебного воздушного боя.

Перед началом учения по сложному пилотированию на новых боевых летательных аппаратах каждый летчик отработал навыки управления вертолетом на современных тренажерах-симуляторах.

Вертолеты оснащены современным вооружением и способны поражать воздушные и наземные объекты, находящиеся, как на открытой местности, так и в укрытии, управляемой ракетой на дальности до 6 тыс. м и пушечным вооружением – до 2 тыс. мtnhjd.

В учениях, проходящих в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области, задействованы опытные экипажи ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52, военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ и транспортно-боевых Ми-35М 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

7. Связисты Южного военного округа (ЮВО) завершили третий отборочный этап конкурса полевой выучки «Уверенный приём-2020», который прошел на базе мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Северной Осетии.

В конкурсе приняли участие более 150 человек и было задействовано около 30 единиц техники связи. Впервые в состязаниях приняли участие расчеты ремонтных мастерских связи ЮВО.

Команды воинских соединений округа сдали теоретическую часть на знание тактико-технических характеристик средств связи и восстановления связи в различных условиях и обстановке.

Выполнение практических упражнений развернулось на полигоне Шалхи, где команды выполняли задания по отправке и перехвату зашифрованных сообщений с различных средств связи, дешифровку полученных сообщений и координацию работы узла связи. Новым упражнением для команд стал ремонт средств связи в полевых условиях.

При помощи вводных условий судьи усложняли работу участникам. Командам приходилось отражать нападение на узел связи «диверсантов», применять средства общевойсковой защиты в условиях применения условным противником биологического оружия.

По окончании этапа среди победителей была сформирована команда, которая представит ЮВО на всероссийском этапе конкурса в Санкт-Петербурге.

8. В Северной Осетии на полигоне Тарское началось двустороннее тактическое учение батальонных тактических групп мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) с боевой стрельбой.

Тактическое учение проходит с привлечением комплексов беспилотной авиации и вертолетов армейской авиации 4-й армии ВВС И ПВО ЮВО, также задействованы танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и минометы 2Б11.

В рамках учения две батальонные тактические группы с приданными подразделениями совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон Тарское, где в ходе розыгрыша тактических действий в обороне и наступлении будут действовать друг против друга.

При выполнении учебно-боевых задач широко применяется боевой опыт современных вооруженных конфликтов. Для выявления засад и огневых средств условного противника, а также для определения координат объектов, подлежащих уничтожению, используются беспилотники.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимает участие более 1,2 тыс военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

9. Специалисты узла связи Военно-Морского Флота в Краснодарском крае завершили первый отборочный этап конкурса по полевой выучке среди подразделений связи «Уверенный прием-2020».

Военнослужащие выполнили нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а именно – соревновались в скорости приема на слух, передаче радиограмм с использованием датчика кода Морзе и телеграфного ключа, знании радиокодов и радиосокращений.

Нормативы выполнялись в условиях, максимально приближенным к боевым, – применялись помехи в эфире, часть заданий предусматривала использование средств индивидуальной защиты.

Военнослужащие также испытали свои силы в прохождении этапов военизированной эстафеты на время, где продемонстрировали уровень физической подготовки и навыки сборки-разборки стрелкового оружия, сростки полевого кабеля, прохождения зараженного участка местности в общевойсковом защитном костюме.

По итогам первого этапа конкурса наибольшее количество баллов набрал начальник смены пункта связи мичман Алексей Батий, который со своим личным составом представит свою воинскую часть в следующем этапе – среди воинских частей Военно-Морского Флота.

10. В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) до конца текущего года планируется обучить более 700 военнослужащих по контракту на курсах интенсивной общевойсковой подготовки с элементами «выживания».

С начала текущего года в данных воинских частях более 500 военнослужащих уже прошли курсы интенсивной общевойсковой подготовки.

В течение месяца контрактники повысят знания в основных воинских дисциплинах, пройдут «обкатку» танками, преодолеют огненно-штурмовую полосу, совершат 10-километровый марш-бросок.

Также с военнослужащими проведут учения по организации размещения в полях, умению организовывать быт и разводить огонь без спичек, фильтровать воду из болотистой местности или собирать росу.

Данные курсы рассчитаны на один месяц и основной упор в них сделан на привитие обучаемым навыков, которые позволят умело действовать в экстремальной обстановке, находить выход в самых сложных ситуациях, возникающих при столкновении с противником в реальных боевых действиях.