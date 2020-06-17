ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
|20:15 07.07.2020
|Абхазия
На территории непризнанной Абхазия военнослужащие российской военной базы приступили к проведению двустороннего батальонного тактического учения в горах и на побережье Черного моря.
Разнородные подразделения этого соединения ЮВО на технике совершили 200-километровый марши на технике в назначенные районы учения, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Учения будут проводиться на территории полигонов Нагвалоу и Цабал при взаимодействии с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия. Батальонные тактические группы отработают действия друг против друга под прикрытием армейской авиации и сил Черноморского флота.
Также активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелки во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработают действия в обороне и наступлении.
Завершающим этапом батальонного тактического учения станут боевые стрельбы, где военнослужащие с использованием современного вооружения нанесут огневое поражение условному противнику – по мишеням, имитирующим бронетехнику, пехоту и вертолеты, всего более 1 тыс. наземных и воздушных целей.
В недельном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц различной техники, в том числе БТР-82А, танки Т-72Б3.
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