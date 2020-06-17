ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение

20:15 07.07.2020   Абхазия

На территории непризнанной Абхазия военнослужащие российской военной базы приступили к проведению двустороннего батальонного тактического учения в горах и на побережье Черного моря.

Разнородные подразделения этого соединения ЮВО на технике совершили 200-километровый марши на технике в назначенные районы учения, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Учения будут проводиться на территории полигонов Нагвалоу и Цабал при взаимодействии с военнослужащими Министерства обороны Республики Абхазия. Батальонные тактические группы отработают действия друг против друга под прикрытием армейской авиации и сил Черноморского флота.

Также активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелки во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов, разведчиками, артиллеристами и зенитчиками отработают действия в обороне и наступлении.

Завершающим этапом батальонного тактического учения станут боевые стрельбы, где военнослужащие с использованием современного вооружения нанесут огневое поражение условному противнику – по мишеням, имитирующим бронетехнику, пехоту и вертолеты, всего более 1 тыс. наземных и воздушных целей.

В недельном учении принимают участие более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц различной техники, в том числе БТР-82А, танки Т-72Б3.



Ще на цю тему:

21:00 07.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 4 - 7 июля
21:00 03.07.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1 - 3 июля
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
13:15 03.07.2020
Корабли Каспийской флотилии вернулись в порты базирования после несения боевой службы
21:00 01.07.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 28 - 30 июня
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
11:00 29.06.2020
ЮВО: Связисты российской военной базыв Абхазии провели учения
09:20 29.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 24 - 27 июня
15:45 26.06.2020
У навчаннях ЗС РФ "Кавказ-2020" візьмуть участь не менше 100 тис. осіб, - Скібіцький
21:00 23.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 20 - 23 июня
19:45 23.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в летнем периоде обучения проведут более сотни учений
21:00 19.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 18, 19 июня
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 07.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 4 - 7 июля
18:30 07.07.2020
Росія перекинула на Донбас 20 вантажівок боєприпасів та бронетехніку
17:30 07.07.2020
В России появится обязательная экспертиза стоимости строительства судов за счет бюджета
15:15 07.07.2020
Российская авиация в Ливии атаковала правительственную базу с турецкими ПВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
14:45 03.07.2020
Париж решил прервать участие в миссии НАТО в Средиземном море
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 07.07.2020
Стратегия "троянского коня" США: В России решили, что будет в случае нападения Украины на Крым
20:00 07.07.2020
З матеріалів справи МН17 вилучені дати допитів свідків з міркувань безпеки
19:45 07.07.2020
Україна відкрила справу про незаконні обшуки РФ у окупованому Криму
19:30 07.07.2020
Держспецзв’язку: Оперативна інформаціящодо захисту державних інформаційних ресурсів за період з 01 по 07 липня 2020 року
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд