З матеріалів справи МН17 вилучені дати допитів свідків з міркувань безпеки

20:00 07.07.2020   Украина

Щодо свідків у справі про збитий літак рейсу МН17 вживають посилених заходів безпеки, зокрема з матеріалів вилучено дати допитів, аби унеможливити ідентифікацію особи.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

“Як правило, допит свідків, яким надано захист, не може бути проведений у відкритому судовому засіданні. У таких справах навіть оприлюднення інформації про час та місце допиту свідків може становити ризик для їхньої безпеки. Наприклад, з матеріалів судової справи вилучені дати відповідних допитів, адже це може сприяти ідентифікації особи”, - пояснив він.

Мамедов додав, що завданням є встановити та притягти до відповідальності "як тих, хто здійснював запуск ракети, так і тих, хто віддавав накази”.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний суд Гааги вирішив не розкривати імен 12 свідків у справі про збитий літак рейсу МН17 у небі над Донбасом. При цьому тринадцятий свідок не набув особливого статусу, тож надані ним свідчення не можуть бути використані у суді.

Захист одного з чотирьох обвинувачених - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова - оскаржив рішення щодо гарантування 13 особам статусу свідків, яким загрожує небезпека, і їхню анонімність.

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Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".



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