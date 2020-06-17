Україна відкрила справу про незаконні обшуки РФ у окупованому Криму
|19:45 07.07.2020
|Крым
Відкрито кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у будинках кримських татар, проведених російськими силовиками на окупованому півострові.
Про це у Facebook повідомляє пресслужба МВС України, пише Укрінформ.
"Вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели ряд незаконних обшуків у помешканнях громадян України. За даним фактом слідчим управлінням Головним управлінням Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України", - йдеться у повідомленні.
Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.
Як повідомляв Укрінформ, 7 липня зранку в чотирьох районах окупованого Росією Криму російські силовики провели обшуки в семи оселях кримських татар, в результаті обшуків були проведені затримання.
Міністерство закордонних справ України висловило у цьому зв'язку протест.
Ще на цю тему:
Нацполіція в АРК розпочала кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків у Криму
США стурбовані черговими обшуками РФ в окупованому Криму
ООН закликала РФ зняти заборону на діяльність Меджлісу
Кремль у дії: У МЗС відреагували на затримання в окупованому Криму
Штраф кримському імаму: Суд залишив вирок чинним
Фігуранти ялтинської “справи Хізб ут-Тахрір” відмовилися від участі в голосуванні по Конституції РФ — консул
Суд у РФ продовжив розгляд білогірської "справи Хізб ут-Тахрір"
Политзаключенный Тофик Абдулгазиева подвергается давлению со стороны сотрудника СИЗО
Захист політв'язня Газієва наполягає на необхідності надання йому медичної допомоги
"Справа Хізб ут-Тахрір": Ув'язнений Саледінов провів тиждень у ШІЗО