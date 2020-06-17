Відкрито кримінальне провадження за фактами незаконних обшуків у будинках кримських татар, проведених російськими силовиками на окупованому півострові.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба МВС України, пише Укрінформ.

"Вранці 7 липня в декількох районах тимчасово окупованого Криму представники ФСБ Росії провели ряд незаконних обшуків у помешканнях громадян України. За даним фактом слідчим управлінням Головним управлінням Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) КК України", - йдеться у повідомленні.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Прокуратура Автономної Республіки Крим.

Як повідомляв Укрінформ, 7 липня зранку в чотирьох районах окупованого Росією Криму російські силовики провели обшуки в семи оселях кримських татар, в результаті обшуків були проведені затримання.

Міністерство закордонних справ України висловило у цьому зв'язку протест.