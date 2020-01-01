Держспецзв’язку: Оперативна інформаціящодо захисту державних інформаційних ресурсів за період з 01 по 07 липня 2020 року
|19:30 07.07.2020
|Украина
Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 45031 підозрілу подію.
Це на 18% більше, ніж попереднього тижня, пишепрес-служба Держспецзв’язку.
Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (52%), застосування нестандартних протоколів (24%), виявлення мережевого ШПЗ (11%), веб-атак (8%) та спроб отримання прав адміністратора (4%).
Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 1888 різних видів атак. Переважна більшість (80%) - це мережеві атаки прикладного рівня. Також заблоковано 9 DDoS-атак, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу президента України.
Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 19514 кіберінцидентів.
Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (73% від загальної кількості) та фішингу (26%).
Держспецзв’язку звертається до всіх: в разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
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