Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 45031 підозрілу подію.



Це на 18% більше, ніж попереднього тижня, пишепрес-служба Держспецзв’язку.



Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (52%), застосування нестандартних протоколів (24%), виявлення мережевого ШПЗ (11%), веб-атак (8%) та спроб отримання прав адміністратора (4%).



Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 1888 різних видів атак. Переважна більшість (80%) - це мережеві атаки прикладного рівня. Також заблоковано 9 DDoS-атак, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу президента України.



Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 19514 кіберінцидентів.



Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (73% від загальної кількості) та фішингу (26%).



Держспецзв’язку звертається до всіх: в разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просимо інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

