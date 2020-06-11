Гидрографический катер "Александр Фирсов" доставлен к месту достройки в Крым

19:15 07.07.2020   Крым

Большой гидрографический катер "Александр Фирсов" доставлен к месту достройки на Севморзавод. 

Об этом сообщает пресс-служба АО "КАМПО", которое выполняло работы по созданию блок-модулей судна, пишет sudostroenie.info.
 
Ожидается, что в конце июля состоится спуск на воду, после которого последует прохождение комплекса испытаний.

Далее — передача катера ВМФ РФ и служба в составе Гидрографической службы Черноморского флота, начало которой запланировано на октябрь 2020 года.

Большой гидрографический катер проекта 23370Г: разработчик проекта — АО "КАМПО".
 
Катер предназначен для постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, а также оперативного промера глубин.

Длина — 24,2 м
Ширина — 8,5 м
Высота борта на миделе — 2,9 м
Осадка — 1,4 м
Класс РРР — М-СП 3.5 (лед 40)
Водоизмещение — 146 т
Скорость — 11,5 уз
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 9 чел.
Спецперсонал — 2 чел.
Дальность плавания — 600 миль.

Фото: АО "КАМПО"



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