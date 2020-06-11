Большой гидрографический катер "Александр Фирсов" доставлен к месту достройки на Севморзавод.

Об этом сообщает пресс-служба АО "КАМПО", которое выполняло работы по созданию блок-модулей судна, пишет sudostroenie.info.



Ожидается, что в конце июля состоится спуск на воду, после которого последует прохождение комплекса испытаний.

Далее — передача катера ВМФ РФ и служба в составе Гидрографической службы Черноморского флота, начало которой запланировано на октябрь 2020 года.

Большой гидрографический катер проекта 23370Г: разработчик проекта — АО "КАМПО".



Катер предназначен для постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты средств навигационного оборудования, а также оперативного промера глубин.

Длина — 24,2 м

Ширина — 8,5 м

Высота борта на миделе — 2,9 м

Осадка — 1,4 м

Класс РРР — М-СП 3.5 (лед 40)

Водоизмещение — 146 т

Скорость — 11,5 уз

Автономность — 5 сут.

Экипаж — 9 чел.

Спецперсонал — 2 чел.

Дальность плавания — 600 миль.

Фото: АО "КАМПО"