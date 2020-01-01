МВД России по оккупированному Крыму проводит проверку по факту противоправной деятельности со стороны сотрудника евпаторийской полиции.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного ведомства, пишет Крыминформ.

«По предварительным данным, полицейский, действуя из корыстных побуждений, оказывал содействие в осуществлении предпринимательской деятельности коммерческой организации, деятельность которой связана с оказанием ритуальных услуг. Материалы проверки переданы в Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю», – сказано в сообщении.

Противоправная деятельность полицейского была выявлена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Крым. По данному факту МВД проводит служебную проверку. Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен и привлечен к установленной законом ответственности, его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Главное следственное управление СК России по оккупированным Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями должностным лицом ОМВД России по Евпатории по ч.1 ст. 285 УК РФ.

Как сообщила старший помощник руководителя регионального Следкома Ольга Постнова, управление по расследованию особо важных дел установило, что должностное лицо отдела МВД по Евпатории получал информацию об умерших на территории города гражданах.

«Поскольку функции по организации похоронного процесса возложены на МУП «Комбинат благоустройства», сотрудник полиции согласно своим обязанностям о фактах смертей был обязан сообщать в единую дежурную службу администрации города Евпатории. Однако в интересах конкурирующей коммерческой структуры должностное лицо незамедлительно информировало о трагических случаях в семьях евпаторийцев индивидуального предпринимателя, осуществляющего организацию платных похорон», – сказано в сообщении.

По данным СК, по подозрению в причастности к преступлению сотрудники МВД задержали замначальника ОМВД России по Евпатории, курирующего дежурную службу. Сейчас с ним проводятся следственные действия. В подразделении МВД и коммерческой структуре, в пользу которой действовал задержанный, изъята документация.

«Следствие готовится предъявить должностному лицу обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения», – сообщила Постнова.

Расследование дела продолжается.