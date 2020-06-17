Росія перекинула на Донбас 20 вантажівок боєприпасів та бронетехніку
|18:30 07.07.2020
|Россия
Починаючи з 15 червня Російська Федерація переправила на окуповану частину Донбасу близько 4,5 тис тонн пального та понад 20 вантажних автомобілів з боєприпасами.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки МОУ, пише Укрінформ.
«Росія продовжує постачати окупаційним військам на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпаси, пально-мастильні матеріали та інше військове майно через неконтрольовані Україною ділянки кордону. Зокрема, з 15 червня ц.р. до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлені близько 4,5 тис. тонн пального та понад 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення», - йдеться в повідомленні.
Крім того, Гуцуляк повідомив, що окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу.
Ще на цю тему:
Сьогодні у Мінську пройде остання зустріч контактної групи перед "нормандським форматом"
СБУ виявила незаконний експорт з України до РФ запчастин до військових літаків / Фото
В ЕС осудили поставки Россией средств радиоборьбы на Донбасс
Россия нацелила на Украину ракетные комплексы и несколько армий, есть угрозы с моря, - СНБО
Разведка: в Иловайск и Харцызск из РФ прибыли эшелоны с оружием
Российская военная база в Стаханове спрятана рядом с детской поликлиникой и школой / Фото
В мариупольских школах появятся уроки распознавания мин
РФ направила к украинской границе новую колонну военной техники
Украинские военные уничтожили вражеской техники на 8 миллионов