ВМФ России испытал автономные возможности МРК типа «Каракурт» морским походом
|18:15 07.07.2020
|Крым
Малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт» впервые прошли комплексную проверку характеристик по автономности, огневых возможностей.
В ходе месячного похода МРК «Советск» и «Мытищи» показали высокую автономность, малую заметность, пишет flot2017.
Экипажи выполнили ряд учебно-боевых задач: нанесение учебных ударов ракетами «Калибр» и «Яхонт» по береговым и морским целям, а также отражение налёта авиации условного противника. Опытный поход двух первых серийных МРК проекта 22800 «Каракурт» признан успешным, передают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
ВМФ РФ данным морским походом (Балтийское море) проверил способность «Каракурта» проводить в «автономке» 30 дней.
По мнению экспертов, МРК типа «Каракурт», несмотря на свои малые размеры, играют важную роль, так как должны воспрепятствовать заходу ударных кораблей НАТО не только из Северного моря в Балтийское, но и из Средиземного в Черное. Эксперты отмечают, что «Каракурт» действует из-за засады в виде бухты или пролива, и нацель наводит авиация (бухте или в проливе. В таком случае на цель их наведет авиация.
ВМФ РФ планирует разделить 18 заказанных «Каракуртов» поровну между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.
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