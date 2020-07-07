Украинский порт отгрузил первое судно с зерном нового урожая / Фото

18:00 07.07.2020   Херсон

Терминал "Максигрейн" (Херсон) приступил к перевалке зерна нового урожая, отправив первую в 2020/2021МГ судовую партию на экспорт.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию предприятия.

"Максигрейн" открыл аграрный сезон 2020/2021. Компания одна из первых в Херсоне осуществила погрузку судна с зерном нового урожая 2020 года. 6 июля было отгружено 4 тыс. т ячменя", - проинформировали на предприятии, уточнив, что зерно будет доставлено получателю на Кипре.

Напомним, что по итогам 2018/2019 маркетингового года терминал перевалил 370 тыс. т зерновых и продуктов их переработки, что стало рекордным показателем для компании.

Предприятие располагает двумя причалами на р. Кошевая. Терминал размещен на площади 20 га, элеватор имеет склады напольного хранения общей вместимостью 44 тыс тонн, а также вертикальные металлические емкости с общим объемом 6 тысяч тонн.


Фото: Максигрейн



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