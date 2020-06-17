Під процесуальним керівництвом прокуратури автономії Головне управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі розпочало кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків в чотирьох районах окупованого півострова за ч. 2 ст. 162 КК України (порушення недоторканості житла).

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК, пише Центр журналістських розслідувань.

«Встановлено, що сьогодні, 7 липня 2020 року, представники окупаційних «правоохоронних органів» з 4:00 ранку провели 7 одночасних незаконних обшуків, таким чином порушили недоторканість житла кримських татар на тимчасово окупованій території АР Крим.

За результатами незаконних обшуків, 6 громадян України були вивезені «правоохоронцями» в невідомому напрямку, у разі підтвердження інформації про їх затримання, діям «силовиків» буде надана відповідна правова оцінка», – повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

У чотирьох районах Криму одночасно з 4 годин ранку 7 липня 2020 року російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар.

Після обшуків затримано 6 осіб: Еміль Зіядінов, Ісмет Ібрагімов, Алім Суф’янов, Сейран Хайретдінов, Олександр Сизиков, Вадим Бектемиров. Всіх доставляють в УФСБ Криму в Сімферополі на бульварі Франка. Ділявера Меметова в його домоволодінні не було.