Российская авиация в Ливии атаковала правительственную базу с турецкими ПВО

15:15 07.07.2020   Россия

Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) сообщило об атаке иностранной авиации на стратегически важную (в 100 километрах к юго-западу от Триполи) базу, на которой, согласно нескольким источникам, были размещены турецкие средства ПВО. 

Какая именно страна стоит за нападением, в распространенном в воскресенье, 5 июля, заявлении не сообщается, передает ghall.com со ссылкой на DW.

Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш назвал нападение “тщетной и полной отчаяния попыткой” повысить боевой дух войск генерала-отступника Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), которого поддерживает Россия. По словам Намруша, ПНС ответит за эту акцию в нужное время в нужном месте.

Между тем войска Хафтара, согласно заявлением источника ТАСС, уже взяли на себя ответственность за нападение на базу, которое было совершено в ночь на воскресенье. “ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе Эль-Ватыя, – сообщил источник. – Были уничтожены размещенные там турецкие зенитные ракетные комплексы Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL”.

При поддержке Турции войскам ПНС удалось переломить ход военного конфликта и вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, авиабаза Эль-Ватыя была занята в мае.

Россия выступает в этом конфликте на стороне Хафтара. Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) сообщало ранее, что Москва перебросила в Ливию несколько современных истребителей МиГ-29 с целью поддержать российских наемников, сражающихся за генерала Халифу Хафтара.



Ще на цю тему:

20:00 07.07.2020
З матеріалів справи МН17 вилучені дати допитів свідків з міркувань безпеки
19:30 03.07.2020
У Нідерландах завершився другий блок слухань у справі МН17
08:40 29.06.2020
Справа МН17: Представили новий доказ, що літак збили ракетою "Бука"
10:00 23.06.2020
Справа МН17: Адвокати росіянина затягують процес, просять розслідувати "інші версії"
18:45 19.06.2020
Российская военная авиация значительно увеличила активность в Ливии - США
12:15 17.06.2020
США: Наемники из ЧВК «Вагнер» участвует в конфликтах в Сирии, Украине, Ливии и в странах Африки
10:15 09.06.2020
Суд по МН17: США можуть мати супутникові знімки пуску ракети по літаку
09:15 09.06.2020
У Гаазі розпочалася друга сесія розгляду справи MH17
15:15 05.06.2020
Госдеп США: Россия должна уйти с Ближнего Востока
08:15 01.06.2020
(Не)парадні плани Путіна - експерт
11:30 28.05.2020
Российские истребители устроили опасную провокацию самолету ВМС США / Видео
11:15 28.05.2020
Роcія готується до наступу і будує новий військовий полігон під кордоном України
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 07.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 4 - 7 июля
18:30 07.07.2020
Росія перекинула на Донбас 20 вантажівок боєприпасів та бронетехніку
17:30 07.07.2020
В России появится обязательная экспертиза стоимости строительства судов за счет бюджета
15:15 07.07.2020
Российская авиация в Ливии атаковала правительственную базу с турецкими ПВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
14:45 03.07.2020
Париж решил прервать участие в миссии НАТО в Средиземном море
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 07.07.2020
Стратегия "троянского коня" США: В России решили, что будет в случае нападения Украины на Крым
20:00 07.07.2020
З матеріалів справи МН17 вилучені дати допитів свідків з міркувань безпеки
19:45 07.07.2020
Україна відкрила справу про незаконні обшуки РФ у окупованому Криму
19:30 07.07.2020
Держспецзв’язку: Оперативна інформаціящодо захисту державних інформаційних ресурсів за період з 01 по 07 липня 2020 року
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд