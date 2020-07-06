Ливийское Правительство национального согласия (ПНС) сообщило об атаке иностранной авиации на стратегически важную (в 100 километрах к юго-западу от Триполи) базу, на которой, согласно нескольким источникам, были размещены турецкие средства ПВО.

Какая именно страна стоит за нападением, в распространенном в воскресенье, 5 июля, заявлении не сообщается, передает ghall.com со ссылкой на DW.

Заместитель министра обороны ПНС Салах Намруш назвал нападение “тщетной и полной отчаяния попыткой” повысить боевой дух войск генерала-отступника Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией (ЛНА), которого поддерживает Россия. По словам Намруша, ПНС ответит за эту акцию в нужное время в нужном месте.

Между тем войска Хафтара, согласно заявлением источника ТАСС, уже взяли на себя ответственность за нападение на базу, которое было совершено в ночь на воскресенье. “ВВС Ливийской национальной армии атаковали боевую технику на базе Эль-Ватыя, – сообщил источник. – Были уничтожены размещенные там турецкие зенитные ракетные комплексы Hawk, радиолокационные системы и комплексы РЭБ KORAL”.

При поддержке Турции войскам ПНС удалось переломить ход военного конфликта и вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, авиабаза Эль-Ватыя была занята в мае.

Россия выступает в этом конфликте на стороне Хафтара. Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) сообщало ранее, что Москва перебросила в Ливию несколько современных истребителей МиГ-29 с целью поддержать российских наемников, сражающихся за генерала Халифу Хафтара.