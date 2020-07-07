В государственной корпорации «Роскосмос» подтвердили, что советник гендиректора корпорации Иван Сафронов задержан по статье о госизмене.

Как пишет ghall.com, об этом во вторник, 7 июля, сообщила пресс-служба государственной корпорации. Его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным пресс-службы «Роскосмоса», 7 июля следственными органами было проведено задержание Советника генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. Ему предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация «Роскосмос» оказывает всяческое содействие следственным органам.

По данным Telegram-канала BAZA Иван Сафронов ранее был журналистом газеты «Коммерсант». Его задержание может быть связано с предыдущим местом работы, а конкретно с заметкой газеты от 18 марта 2019 года. В ней речь шла о том, что Россия подписала с Египтом контракт на покупку тяжелых истребителей Су-35, после публикации которой госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями. В Июне 2019 года статья была удалена, стало известно, что издание могут привлечь к административной ответственности за разглашение государственной тайны.

Сафронов занял свой пост около двух месяцев назад. В его обязанности входило выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации и входящих в нее предприятий. Также советник курировал некоторые спецпрограммы.