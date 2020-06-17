Минпромторг России предлагает ввести обязательную экспертизу стоимости строительства, проектирования, ремонта и утилизации судов и плавучих сооружений, если для этого используются средства бюджета.

Изменения должны вступить в силу с июля 2021 года, пишет 3 июля "Коммерсантъ" со ссылкой на законопроект, пишет Sudostroenie.info.

Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что действующее законодательство не регулирует ценообразование на строительство и проектирование судов, что затрудняет проверку эффективности использования бюджетных средств. Законопроект наделит правительство правом утверждать порядок проведения экспертизы по обоснованию ориентировочной стоимости судов и выдавать заключение о её достоверности.



По данным собеседников издания, проблема определения цены особенно актуальна для дорогостоящих и уникальных судов.