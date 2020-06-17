В России появится обязательная экспертиза стоимости строительства судов за счет бюджета
|17:30 07.07.2020
|Россия
Минпромторг России предлагает ввести обязательную экспертизу стоимости строительства, проектирования, ремонта и утилизации судов и плавучих сооружений, если для этого используются средства бюджета.
Изменения должны вступить в силу с июля 2021 года, пишет 3 июля "Коммерсантъ" со ссылкой на законопроект, пишет Sudostroenie.info.
Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что действующее законодательство не регулирует ценообразование на строительство и проектирование судов, что затрудняет проверку эффективности использования бюджетных средств. Законопроект наделит правительство правом утверждать порядок проведения экспертизы по обоснованию ориентировочной стоимости судов и выдавать заключение о её достоверности.
По данным собеседников издания, проблема определения цены особенно актуальна для дорогостоящих и уникальных судов.
Ще на цю тему:
Северодвинск закрывают из-за вспышки коронавируса
Ростовская область создала единый центр судостроения и судоремонта
Кингисеппский завод наладил "импортозамещение" втулок для немецких судовых двигателей
Вышедший из строя гребной электродвигатель российского ледокола "Арктики" не подлежит восстановлению
Вышедший из строя во время испытаний двигатель ледокола "Арктика" отремонтировать нельзя