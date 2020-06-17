Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
|15:45 07.07.2020
|Абхазия
Компания "Черноморские круизы" отменила ранее запланированное морское сообщение с Абхазией до конца 2020 года.
Об этом сообщает sudostroenie.info.
Причина приостановки вполне будничная — угроза распространения коронавируса продолжает сохраняться. Тем самым, было принято решение не рисковать здоровьем пассажиров.
Согласно предварительным планам, первый рейс российского круизного лайнера "Князь Владимир" в Сухум должен был состояться 4 мая текущего года.
Дальнейшее возобновление сообщения будет зависеть от развития ситуации с COVID-19.
Фото: ФГУП "Росморпорт"
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