Компания "Черноморские круизы" отменила ранее запланированное морское сообщение с Абхазией до конца 2020 года.

Об этом сообщает sudostroenie.info.

Причина приостановки вполне будничная — угроза распространения коронавируса продолжает сохраняться. Тем самым, было принято решение не рисковать здоровьем пассажиров.

Согласно предварительным планам, первый рейс российского круизного лайнера "Князь Владимир" в Сухум должен был состояться 4 мая текущего года.

Дальнейшее возобновление сообщения будет зависеть от развития ситуации с COVID-19.

Фото: ФГУП "Росморпорт"