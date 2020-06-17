Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет

15:45 07.07.2020   Абхазия

Компания "Черноморские круизы" отменила ранее запланированное морское сообщение с Абхазией до конца 2020 года. 

Об этом сообщает sudostroenie.info.

Причина приостановки вполне будничная — угроза распространения коронавируса продолжает сохраняться. Тем самым, было принято решение не рисковать здоровьем пассажиров.

Согласно предварительным планам, первый рейс российского круизного лайнера "Князь Владимир" в Сухум должен был состояться 4 мая текущего года.

Дальнейшее возобновление сообщения будет зависеть от развития ситуации с COVID-19.

Фото: ФГУП "Росморпорт"



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