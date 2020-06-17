Кремль у дії: У МЗС відреагували на затримання в окупованому Криму

13:15 07.07.2020   Крым

У Міністерстві закордонних справ не виключають, що 6 затриманим в окупованому Криму може загрожувати звинувачення у тероризмі. 

Про це перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова написала у своєму Twitter, передає УНН.

“Кремль у дії. Російська окупаційна влада в Криму проводить обшуки в сім’ях кримських татар. 6 вже затримані ФСБ у Сімферополі. Їм може загрожувати звинувачення за сумнозвісною статтею 205.5 Кримінального кодексу Російської Федерації (тероризм)”, — написала вона.

Нагадаємо, за даними “Кримської солідарності”, у ході обшуків, які в окупованому Криму проходять з 4 години ранку 7 липня, затримали 6 людей. Також повідомлялося, що обшуки у вівторок в окупованому Криму проводять у “справі Хізб ут-Тахрір”. 



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