США стурбовані черговими обшуками РФ в окупованому Криму
|17:15 07.07.2020
|Крым
Сполучені Штати Америки висловили стурбованість обшуками та затриманням кримських татар й наголошують, що Росія не має права переслідувати й затримувати українців на українській землі.
Про це йдеться у заяві посольства США в Україні у Twitter, пише Укрінформ.
“Ми глибоко стурбовані повідомленнями про обшуки та затримання кримських татар сьогодні вранці. Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі. Росія повинна звільнити всіх українських політичних в'язнів”, - підкреслили в посольстві.
Як повідомлялося, у вівторок, 7 липня, в чотирьох районах Криму в будинках кримських татар російські силовики провели обшуки. За попередніми даними, затримано сімох осіб.
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