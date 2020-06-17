Ракетний есмінець класу Arleigh Burke Porter ВМС США почав перехід з Чорного моря в Середземне.

Про це повідомляє пресслужба 6-го флоту ВМС США в Twitter, передає УНН.

“USS Porter починає перехід на південь з Чорного моря в Середземне море після завершення морського патрулювання в підтримку союзників і партнерів по НАТО на Чорному морі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 червня есмінець почав перехід в Чорне море для проведення навчань з союзниками по НАТО і партнерами альянсу в регіоні.

Цей захід став третім заходом корабля ВМС США в Чорне море в 2020 році.