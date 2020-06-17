У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
|16:45 07.07.2020
|Грузия
У Грузії пожежники вже третій день намагаються загасити лісову пожежу в горах Сванетії.
Про це повідомляє Новини-Грузія, пише Укрінформ.
«Третій вертоліт прикордонної поліції МВС Грузії сьогодні на світанку долучився до гасіння пожежі в горах біля села Хаїші Местійського району», - йдеться у повідомленні.
За даними Служби управління надзвичайними ситуаціями, загалом у Сванетії працює 110 пожежників і 7 пожежно-рятувальних одиниць техніки, а також три вертольоти.
Лісову пожежу в Местіа гасять вже третю добу. Роботи з її локалізації не припинялися всю ніч. Пожежним бригадам важко працювати через складний рельєф місцевості, вітер і спеку.
Наразі ситуація під контролем.
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