Два матроса турецкого судна Rusen Mete (флаг — Сьерра-Леоне), находящегося в Бердянском морском порту, 2 июля обратились в инспекторат Международной федерации транспортников во Владивостоке.

Как сообщает Российский профессиональный союз моряков, несмотря на то, что контракты моряков были подписаны на шесть месяцев, на судне они пробыли уже около семи месяцев, хотят репатриироваться из Украины после получения задолженности по заработной плате, отказываясь идти дальше в Турцию, пишут Порты Украины.

Судно принадлежит турецкой компании Royal-Mar Shipping & Ship Management. В составе экипажа — 22 человека, в их числе — граждане Грузии, Азербайджана, Турции, Индии и Египта.

Поскольку обращение пришло из украинского порта, инспектор МФТ Петр Осичанский связался с местными коллегами. «Инспектор МФТ в Одессе Наталья Ефрименко подтвердила, что занимается проблемой этого судна, находится на связи с моряками и компанией. В принципе смена в порту, за исключением граждан Украины, не разрешена — списывали до сих пор только по рекомендации врачей. Однако при поддержке посольств попробуют организовать списание и репатриацию членов экипажа», — сообщил Осичанский.

Сейчас инспекторат ожидает информацию от агента ответы на запросы в адрес государства флага и властей.