Після обшуків у окупованому Криму затримали сімох кримських татар / Відео

12:31 07.07.2020   Крым

Російські силовики затримали сім кримських мусульман у результаті обшуків, що проходили з четвертої години ранку в Бахчисарайському, Красногвардійському, Сімферопольському районах та у м. Алушті окупованого Криму.

Про це в коментарі до допису у Facebook повідомила активістка Кримської солідарності Лутфіє Зудієва, пише Укрінформ.

«Затримано Зіядінова Еміля (смт Октябрське, провулок Карла Маркса, 81), Ібрагімова Ісмета (Сімферопольський район, Курци), Меметова Ділявера (Алушта, вул. Туристів, 6), Суф'янова Аліма (Бахчисарайський район, c. Залізничне, вул. Шмельова, 50а), Хайретдінова Сейрана (Бахчисарайський район, c. Білокам'янка), Сізікова Олександра (Бахчисарайський район, с. Севастьянівка), Бектемірова Вадима (с. Кам'янка, вул. Сейдалі Куртсеїта, 24)», - повідомила Зудієва.

Адвокат Іслям Веліляєв, який прибув на місце обшуку в смт Октябрське, у відеокоментарі громадському руху "Кримська солідарність" повідомив, що його не пропустили до підзахисного Еміля Зіядінова.

«Сьогодні 7 липня 2020 року, час 06:50. Я знаходжуся в селищі Октябрське на вулиці Карла Маркса, моє прибуття сюди пов'язано з тим, що проводиться обшук у нашого співвітчизника Еміля Зіядінова. Обшук почався о 4-й ранку, співробітники ФСБ увірвалися в будинок, де був сам Еміль Зіядінов, його дружина, четверо неповнолітніх дітей, старі батьки. На мої вимоги - бути присутнім під час обшуку співробітники ФСБ відповіли, що потрібно чекати. Тобто, право на захист було порушено, мене не допустили до підзахисного в момент обшуку», - розповів адвокат.

Сьогодні, 7 липня, в чотирьох регіонах Криму в семи будинках кримських мусульман силовики провели обшуки.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила про шістьох затриманих після обшуків.



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