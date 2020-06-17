Чемпионат Черноморского флота по военному многоборью стартовал в Севастополе
|16:15 07.07.2020
|Севастополь
Чемпионат Черноморского флота страны-оккупанта по военному многоборью начался в Севастополе, в нем принимают участие около 300 военнослужащих.
Соревнования продлятся в течение двух дней, пишет пре.
«На оценку уровня силы воины-спортсмены будут сдавать подтягивания или подъемы переворотом на перекладине, быстроты – бег 60 или 100 метров, а выносливости бег 1000 или 3000 метров. Все эти соревнования пройдут на стадионе Крымской военно-морской базы в Севастополе», – сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Ловкость будет оцениваться при прохождении полосы препятствий, нормативы по которой по условиям чемпионата участники сдадут на второй день соревнований, в отличие от первых трёх дисциплин, обязательных к выполнению друг за другом, в течение одного дня. Полоса препятствий подготовлена к состязаниям на спортивной базе аэродрома Кача.
По итогам соревнований военнослужащим, набравшим достаточную сумму баллов, будут присуждены звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.
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