Чемпионат Черноморского флота страны-оккупанта по военному многоборью начался в Севастополе, в нем принимают участие около 300 военнослужащих.

Соревнования продлятся в течение двух дней, пишет пре.

«На оценку уровня силы воины-спортсмены будут сдавать подтягивания или подъемы переворотом на перекладине, быстроты – бег 60 или 100 метров, а выносливости бег 1000 или 3000 метров. Все эти соревнования пройдут на стадионе Крымской военно-морской базы в Севастополе», – сообщает пресс-служба Минобороны РФ

Ловкость будет оцениваться при прохождении полосы препятствий, нормативы по которой по условиям чемпионата участники сдадут на второй день соревнований, в отличие от первых трёх дисциплин, обязательных к выполнению друг за другом, в течение одного дня. Полоса препятствий подготовлена к состязаниям на спортивной базе аэродрома Кача.

По итогам соревнований военнослужащим, набравшим достаточную сумму баллов, будут присуждены звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.