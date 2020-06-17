Крым попал в десятку "регионов России" с самым высоким уровнем бедности
|16:00 07.07.2020
|Крым
Оккупированный Крым вошел в десятку самых неблагополучных по материальному положению населения российских регионов.
Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, пишет издание Новости Крыма.
Эксперты РИА Рейтинг на основании данных Росстата выяснили, что в республике 17,2% населения живут за чертой бедности, а 2% людей не получают и половины прожиточного минимума. Таким образом, крымчане оказались на 76 месте из 85 по уровню доходов.
Хуже чем в Крыму живется в Еврейском автономном округе, Республике Марий Эл, Курганской области, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Калмыкии, Алтае и Тыве. В этих субъектах от 18 до 35% населения имеют достаток ниже регионального прожиточного минимума.
Куда лучше обстоят дела в Севастополе, который оказался на 35 позиции. Здесь за чертой бедности проживает менее 12% населения, а горожанин со средним уровнем заработка может позволить себе приобрести больше товаров и услуг, чем в Крыму.
В пятерку регионов, жители которых имеют наиболее высокий достаток и наименьшее количество бедных, вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка и Магаданская область. В исследовании отмечается, что в первых двух регионах-лидерах средние доходы населения втрое выше стоимости фиксированного набора продуктов.
Ще на цю тему:
Екссуддю з Криму судитимуть за підозрою у переході на службу до окупаційних судових органів
Оккупанты грозят штрафами владельцам водного транспорта в Крыму
Der Spiegel: Депутат з Німеччини визнав, що їздив у Крим хвалити "вибори" за гроші Росії
Те, чого не покажуть по телевізору. Танк ледве не в'їхав у натовп на параді в окупованому Криму
Термометрии не было, масок не хватило: так подготовились к параду в оккупированной Керчи
Стоимость "приватизируемой" «Массандры» занизили в 900 раз, — СМИ
У окупованому Криму втретє за місяць виросли ціни на бензин
Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму
Поправки до Конституції Росії: в окупованому Криму «волонтери» ходять по квартирах, вчителі вимагають звіт про голосування
Що потрібно знати, якщо ви плануєте поїхати до Криму в червні
В оккупированном Крыму хотят наказать "комитет молодежной политики" за использование иностранных слов
Туристы не едут в оккупированный Крым, поэтому выбирают Сочи