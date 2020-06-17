Авмация ЧФ России отправились в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде
|15:30 07.07.2020
|Крым
Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-агрессора совершили перелт из оккупированного Крыма в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России, пишет пресс-служба Минобороны России.
«Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили перелёт с крымских аэродромов в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде, который пройдёт 26 июля, – говорится в сообщении. – В составе привлекаемых к параду сил МА ЧФ 5 самолётов Су-30СМ, 3 самолёта-амфибии Бе-12, 2 вертолёта Ми-8, противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ и разведывательный вертолёт Ка-31Р».
После участия в параде авиационная техника вернётся на аэродромы постоянного базирования, экипажи продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации Черноморского флота.
Ранее в Санкт-Петербург направился патрульный корабль ЧФ «Василий Быков» для участия в главном морском параде в День ВМФ.
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