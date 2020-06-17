Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-агрессора совершили перелт из оккупированного Крыма в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России, пишет пресс-служба Минобороны России.

«Экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота совершили перелёт с крымских аэродромов в Санкт-Петербург для участия в главном военно-морском параде, который пройдёт 26 июля, – говорится в сообщении. – В составе привлекаемых к параду сил МА ЧФ 5 самолётов Су-30СМ, 3 самолёта-амфибии Бе-12, 2 вертолёта Ми-8, противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ и разведывательный вертолёт Ка-31Р».

После участия в параде авиационная техника вернётся на аэродромы постоянного базирования, экипажи продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации Черноморского флота.

Ранее в Санкт-Петербург направился патрульный корабль ЧФ «Василий Быков» для участия в главном морском параде в День ВМФ.