Три крымские солнечные электростанции признаны банкротами

15:00 07.07.2020   Крым

Арбитражный суд Крыма признал несостоятельными трех операторов солнечных электростанций (СЭС) по их заявлениям. 

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщил «Интерфакс», пишет Крыминформ.

«Суд признал несостоятельными три ООО: «Леннет Солар», «Кларион Солар», «Бора Солар» в порядке упрощенной процедуры ликвидируемого должника и открыл в отношении них процедуру конкурсного производства сроком на полгода», – отмечает агентство.

Уточняется, что все указанные ООО зарегистрированы по одному юридическому адресу в Симферополе.

Суд назначил конкурсным управляющим всех трех компаний Светлану Шевелеву (Курск), являющуюся членом саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».

Ранее сообщалось, что в апреле суд возбудил производства по делам пяти производителей солнечной энергии.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», все пять ООО подконтрольны кипрским компаниям. Все эти СЭС в 2018 году получили чистый убыток, размер которого колеблется от 440 млн рублей до 1,016 млрд рублей. Ликвидатором всех пяти структур значилась Нияра Халилова.



Ще на цю тему:

18:15 28.05.2020
Блекаут: Підприємство «Крименерго» висунуло позов Іслямову на мільярд рублів
08:40 28.05.2020
Госпредприятия оккупированного Севастополя не платят за электроэнергию
15:40 22.05.2020
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства ЛЭП к Таврической ТЭС в Крыму
18:20 24.04.2020
Путин подписал закон о зонах безопасности вокруг объектов ТЭК, в первую очередь это касается Крыма
09:20 17.03.2020
Оккупанты заявили, что электростанции Крыма увеличили выработку на 40%
12:20 05.03.2020
Оккупанты обещают установить в Крыму пилотный опреснитель морской воды
12:00 05.03.2020
Для электрификации ж/д путей Крыма требуется модернизация двух ТЭЦ
09:30 05.02.2020
Окупанти готують в Криму масові відключення електрики
08:00 21.01.2020
Новая подстанция в Крыму обеспечит электричеством военный городок Черноморского флота РФ
16:15 17.01.2020
«Крымэнерго» завершило пуско-наладочные работы на новой подстанции в Перевальном
19:00 19.12.2019
В Крыму заочно арестован "виновник" энергетической блокады полуострова
09:15 29.11.2019
Московский "Энерго-Инж" построит подстанцию в Крыму
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:44 06.07.2020
Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
Всі новини країни
Греция Греция
16:51 06.07.2020
Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:15 07.07.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит батальонно-тактическое учение
16:45 07.07.2020
У горах Грузії третю добу гасять лісову пожежу / Відео
15:45 07.07.2020
Круизов в Абхазию "Князя Владимира" в 2020 году не будет
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 07.07.2020
Южный военный округ РФ: военные учения. Мониторинг за 4 - 7 июля
18:30 07.07.2020
Росія перекинула на Донбас 20 вантажівок боєприпасів та бронетехніку
17:30 07.07.2020
В России появится обязательная экспертиза стоимости строительства судов за счет бюджета
15:15 07.07.2020
Российская авиация в Ливии атаковала правительственную базу с турецкими ПВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
14:45 03.07.2020
Париж решил прервать участие в миссии НАТО в Средиземном море
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 07.07.2020
Стратегия "троянского коня" США: В России решили, что будет в случае нападения Украины на Крым
20:00 07.07.2020
З матеріалів справи МН17 вилучені дати допитів свідків з міркувань безпеки
19:45 07.07.2020
Україна відкрила справу про незаконні обшуки РФ у окупованому Криму
19:30 07.07.2020
Держспецзв’язку: Оперативна інформаціящодо захисту державних інформаційних ресурсів за період з 01 по 07 липня 2020 року
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд