Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 28 человек в оккупированном Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«За 6 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 6 случаев – при скрининге здоровых лиц, 8 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», – написал Аксёнов.

В оккупированном Крыму с начала пандемии зарегистрировано 789 случаев COVID-19. «38 из них завозные из-за границы, 95 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 573 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 83 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.

С выздоровлением из больниц выписаны 578 пациентов, из них девять за истекшие сутки. 31 человек скончался.