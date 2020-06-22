COVID-19 выявлен за сутки у 28 человек в Крыму
|12:15 07.07.2020
|Крым
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 28 человек в оккупированном Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.
«За 6 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. 14 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, 6 случаев – при скрининге здоровых лиц, 8 – при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия», – написал Аксёнов.
В оккупированном Крыму с начала пандемии зарегистрировано 789 случаев COVID-19. «38 из них завозные из-за границы, 95 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 573 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 83 – при лабораторном скрининге здоровых лиц», – пояснил глава республики.
С выздоровлением из больниц выписаны 578 пациентов, из них девять за истекшие сутки. 31 человек скончался.
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