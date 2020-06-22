Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, пишет Крыминформ.

«По состоянию на утро 7 июля зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, в том числе один девятилетний ребёнок. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими. Выписаны после выздоровления ещё пять человек», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе с начала пандемии выявлено 254 человека с коронавирусом, из них 198 человек уже выздоровели, пятеро скончались.

В Крыму зарегистрировано 789 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 578 пациентов, 31 человек скончался.