COVID-19: Пять новых случаев заражения подтверждено в Севастополе
|14:45 07.07.2020
|Севастополь
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба оккупационного правительства города, пишет Крыминформ.
«По состоянию на утро 7 июля зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, в том числе один девятилетний ребёнок. Люди находились в контактной группе с ранее заболевшими. Выписаны после выздоровления ещё пять человек», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе с начала пандемии выявлено 254 человека с коронавирусом, из них 198 человек уже выздоровели, пятеро скончались.
В Крыму зарегистрировано 789 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 578 пациентов, 31 человек скончался.
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