Самолет с 200 пассажирами совершил аварийную посадку в Симферополе
|12:00 07.07.2020
|Крым
Самолет Boeing 747 совершил аварийную посадку в "международном" аэропорту Симферополь.
Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, пишет Крыминформ.
«Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя. На борту около 200 человек», – сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что самолет летел из Екатеринбурга. По данным онлайн-табло, рейс авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга совершил посадку в 11.05.
Позже появилась информация, что Boeing 747, летевший в Симферополь из Екатеринбурга, приземлился в аэропорту столицы Крыма в штатном режиме. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.
«Рейс Екатеринбург – Симферополь совершил посадку в штатном режиме. В международный аэропорт Симферополь прибыл по расписанию», – сообщили в пресс-службе.
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