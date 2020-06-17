Самолет Boeing 747 совершил аварийную посадку в "международном" аэропорту Симферополь.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, пишет Крыминформ.

«Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя. На борту около 200 человек», – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что самолет летел из Екатеринбурга. По данным онлайн-табло, рейс авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга совершил посадку в 11.05.

Позже появилась информация, что Boeing 747, летевший в Симферополь из Екатеринбурга, приземлился в аэропорту столицы Крыма в штатном режиме. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

«Рейс Екатеринбург – Симферополь совершил посадку в штатном режиме. В международный аэропорт Симферополь прибыл по расписанию», – сообщили в пресс-службе.