До суду скеровано обвинувальний акт відносно ще однієї судді, яка перейшла на службу до окупаційних судових органів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

“Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишньої судді Керчинського міського суду Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)”, — йдеться в повідомленні.

Так, слідством встановлено, що громадянка України, будучи суддею Керчинського міського суду Автономної Республіки Крим, після окупації півострова у 2014 році зрадила Присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

Також повідомляється, що вона брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України.

“Зокрема, у складі незаконно створеного „Керчинського міського суду Республіки Крим“ виносила „судові рішення“ у справах за російським законодавством”, — зазначається в повідомленні.