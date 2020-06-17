Екссуддю з Криму судитимуть за підозрою у переході на службу до окупаційних судових органів
|14:00 07.07.2020
|Крым
До суду скеровано обвинувальний акт відносно ще однієї судді, яка перейшла на службу до окупаційних судових органів.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
“Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишньої судді Керчинського міського суду Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)”, — йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що громадянка України, будучи суддею Керчинського міського суду Автономної Республіки Крим, після окупації півострова у 2014 році зрадила Присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.
Також повідомляється, що вона брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України.
“Зокрема, у складі незаконно створеного „Керчинського міського суду Республіки Крим“ виносила „судові рішення“ у справах за російським законодавством”, — зазначається в повідомленні.
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