ООН закликала РФ зняти заборону на діяльність Меджлісу
|13:45 07.07.2020
|Крым
ООН закликала уряд Російської Федерації зняти заборону на діяльність Меджлісу.
Про це сказано у другій доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна), тимчасово окупованими Російською Федерацією, передає УНН.
“Влада Російської Федерації повинна забезпечити особам, які позбавлені волі, усі правові гарантії і зняти обмеження, накладені на кримськотатарську громаду з метою збереження її представницьких інститутів, в тому числі заборону на діяльність Меджлісу”, — сказав в доповіді генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Нагадаємо, у вересні 2019 року ООН вже закликала Росію скасувати заборону Меджлісу.
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