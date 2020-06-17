Мінсоцполітики нарахувало в Україні майже 1,5 мільйона переселенців
|13:30 07.07.2020
|Крым
За останніми даними, в Україні обліковано майже 1,5 млн переселенців з окупованих районів Донбасу, а також з Автономної Республіки Крим.
Про це інформує Міністерство соціальної політики України, пише Укрінформ.
“Станом на 6 липня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 448 761 переселенця”, - зазначається в повідомленні.
У Мінсоцполітики уточнюють, що йдеться про переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.
Як повідомлялося, станом на 24 червня було обліковано 1 448 234 внутрішньо переміщених осіб.
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