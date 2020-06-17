На сьогодні немає безпосередньої загрози вторгнення російських військ на територію України, зокрема й на Таврійському напрямку - з боку окупованого Криму.

Про це увечері 6 липня заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі програми "Свобода слова", пише ZN,UA.

"Нині безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації не відзначено. Але ми усвідомлюємо, що як військові повинні готуватися до будь-яких сценаріїв. Природно, в Збройних силах України відпрацьовані плани реагування на всі військові загрози, зокрема, і на Таврійському напрямку", - сказав він.

Водночас Наєв вказав, що ВСУ проводять певний комплекс антитерористичних і протидиверсійних заходів, станом на сьогодні Збройні сили України посилили всі види розвідки.

"Керівництво ЗСУ, міністр оборони, ми щодня отримуємо відомості про Збройні сили РФ, їхні накопичення, збільшення чисельності на тому чи іншому напрямку. Нам відома чітко насиченість військ Збройних сил Російської Федерації уздовж державного кордону, і ми чітко усвідомлюємо військові загрози. Але ми повинні знати наступне, що військові загрози є потенційні, а є безпосередні, які вже в найближчій перспективі, завтра-післязавтра, можуть стати повномасштабною агресією РФ щодо України", - розповів Наєв.

Командувач Об'єднаних сил також повідомив, що немає загрози створення ударних угруповань з боку окупованих територій Донецької і Луганської області. "Те, що відбувається, безпосередньо військовослужбовці, які виконують завдання в районі Операції об'єднаних сил, чітко відстежують дії противника і завжди дають адекватну відповідь", - сказав він.

Наєв наголосив, що загалом ситуація стабільна і повністю контрольована Збройними силами України.

також він наголосив, що командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа перебільшив ймовірність загрози від військ Російської Федерації з боку тимчасово окупованого Криму.

"Командувач Військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Неїжпапа, який недавно був призначений, давав інтерв'ю регіональному ЗМІ, і, за його розумінням, він сказав, як він це бачив, не маючи стовідсоткових відомостей про розвиток ситуації на Таврійському напрямку. До його слів можна ставитися так, що на даний час вони були перебільшені, виходячи з тієї обстановки, яка є станом на сьогодні", - сказав Наєв.

Нагадаємо, раніше президент американського фонду Джеймстаун Глен Говард, висловив думку, що посушливе літо в Криму може спонукати росіян перейти до активних дій в Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом і відновити водопостачання окупованого Криму.

Також в українській розвідці заявили, що Росія відпрацьовує план щодо застосування Збройних сил для створення сухопутного коридору в анексований Крим.