Україна не має претензій до жителів Криму і ОРДЛО, які мають паспорти РФ

13:00 07.07.2020   Крым

Уряд України не має претензій до жителів окупованих Донбасу і Криму, які отримали паспорти Російської Федерації, оскільки це їхній "спосіб виживання".

Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков розповів в ефірі "Свободи слова". За його словами, тільки на окупованому Донбасі паспорта РФ отримали 200 тисяч громадян, пише ZN,UA.

"В режимі перехідного правосуддя, ми пишемо, зокрема, ідею, що більшість людей, які отримали паспорти і в Криму, і на окупованому Донбасі - вони є заручниками, це їхній спосіб виживання", - пояснив міністр.

Водночас, зазначив Рєзніков, українська держава притягне до відповідальності тих, хто "служив окупаційному режиму".

"Хто був колабораціоністами, хто служив вірою і правдою окупаційному режиму, і у кого кров на руках - ті будуть точно відповідати, попри будь-які спроби уникнути цієї відповідальності", - підкреслив міністр.

Відзначимо, що, за даними розвідки, російські окупанти з липня планують відновити примусову паспортизацію жителів ОРДЛО.



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