Подписан приемный акт на очередной патрульный катер "Раптор" / Фото
|12:45 07.07.2020
|Россия
Подписан приемный акт на патрульный катер проекта 03160 "Раптор", строительный номер 716.
Об этом Sudostroenie.info сообщили 6 июля в пресс-службе Ленинградского судостроительного завода "Пелла".
Подписанию акта государственной приемной комиссией предшествовало успешное завершение испытаний. В ближайшее время катер будет передан заказчику.
Отметим, ранее был подписан приемный акт на катер "Раптор" под строительным номером 715. Ожидается, что в ближайшее время оба катера войдут в состав Балтийского флота.
Патрульные катера проекта 03160 предназначены для доставки персонала, несения патрульной службы, перехвата и задержания малых целей, участия в спасении людей. Район плавания – прибрежная зона морей, проливы, устья рек.
Патрульный катер проекта 03160 "Раптор":
Длина – 16,9 м
Ширина – 4,1 м
Высота корпуса – 3,5 м
Осадка – 0,9 м
Экипаж – 3 чел.
Вместимость – 20 чел.
Скорость хода – ок. 50 уз
Суммарная мощность – 2300 л.с.
Броневая защита:
– бронепанели класса "Бр4" по пулестойкости
– иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм
Вооружение:
– дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем калибра 14,5 мм и дальностью обнаружения цели 3000м
– 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.
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