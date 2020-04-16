Подписан приемный акт на патрульный катер проекта 03160 "Раптор", строительный номер 716.

Об этом Sudostroenie.info сообщили 6 июля в пресс-службе Ленинградского судостроительного завода "Пелла".

Подписанию акта государственной приемной комиссией предшествовало успешное завершение испытаний. В ближайшее время катер будет передан заказчику.

Отметим, ранее был подписан приемный акт на катер "Раптор" под строительным номером 715. Ожидается, что в ближайшее время оба катера войдут в состав Балтийского флота.

Патрульные катера проекта 03160 предназначены для доставки персонала, несения патрульной службы, перехвата и задержания малых целей, участия в спасении людей. Район плавания – прибрежная зона морей, проливы, устья рек.

Патрульный катер проекта 03160 "Раптор":

Длина – 16,9 м

Ширина – 4,1 м

Высота корпуса – 3,5 м

Осадка – 0,9 м

Экипаж – 3 чел.

Вместимость – 20 чел.

Скорость хода – ок. 50 уз

Суммарная мощность – 2300 л.с.

Броневая защита:

– бронепанели класса "Бр4" по пулестойкости

– иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм



Вооружение:

– дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем калибра 14,5 мм и дальностью обнаружения цели 3000м

– 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.



Фото: ОАО "Пелла"