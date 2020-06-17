"Росморпорту" разрешили перевозить опасные грузы / Фото
|12:30 07.07.2020
|Россия
ФГУП "Росморпорт" получена лицензия на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным и морским транспортом опасных грузов.
Об этом сообщает пресс-служба унитарного предприятия, пишет sudostroenie.info.
Опасными считаются грузы, способные создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, а также привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей.
Полученная лицензия позволяет "Росморпорту" выполнять работы по перевозкам морским транспортом грузов, в том числе с использованием маломерных судов. Документ является бессрочным.
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