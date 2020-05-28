Денег нет: В России национальные проекты переносят на 2030 год

09:15 07.07.2020   Россия

Российские власти намерены перенести сроки реализации национальных проектов, которые были анонсированы в 2018 году и предполагали, что за 6 лет в России будет вдвое снижена бедность, удвоится несырьевой экспорт, произойдет технологический и демографический рывок, а по размеру экономики страна догонит Германию.

Срок реализации нацпроектов за 25 триллионов рублей, которые правительство планировало финансировать за счет повышения НДС и экономии на пенсионном возрасте, планируется скорректировать и продлить до 2030 года, рассказали ТАСС два источника, близких к аппарату правительства РФ, пишет finanz.ru.

По их словам, власти не отказываются от ключевых целей 6-летки. Это «обеспечение темпов экономического роста выше мировых и не ниже 3% в год к 2024 году», сохранение макроэкономической стабильности, в том числе инфляции, на уровне не выше 4%, а также рост инвестиций в основной капитал не ниже 5% к 2024 году.

При этом в нацпроекты будет добавлено два новых целевых показателя. Это «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции».

В пресс-службе Минэкономразвития ТАСС сообщили, что в ближайшее время показатели и инструменты национальных проектов будут скорректированы с учетом влияния вируса на российскую экономику. «На уровне правительства сейчас обсуждается донастройка нацпроектов с учетом складывающейся в последние месяцы в экономике ситуации», - отметили в ведомстве.

План достижения национальных целей развития, подписанный Дмитрием Медведевым в 2018 году, требует, чтобы к 2024 году в России остановилась естественная убыль населения, средняя продолжительность жизни выросла бы до 78 лет, реальные доходы населения росли бы на 2,4% к год.

Уровень бедности нужно снизить вдвое - до 6,6% и ежегодно обеспечивать «улучшение жилищных условий» для 5 млн семей.

Кроме того, требуется, чтобы 50% компаний осуществляли технологические инновации, 5,1% тратилось бы на развитие цифровой экономики, реальный ВВП рос бы на 3,3%, а несырьевой неэнергетический экспорт достиг 350 млрд долларов в год.

В первый же год реализации план начал трещать по швам. Естественная убыль населения вместо стабилизации ускорилась до 11-летнего рекорда; за чертой бедности проживали 12,3% населения (вместо 12% в плане), экспорт товаров, кроме нефти, газа и нефтепродуктов, составил 180 млрд долларов вместо нужных 230 млрд.

В 2020-м Россию вместо запланированного роста на 2% ждет падение экономики на 4,8% (по оценке Минэкономразвития); сокращение реальных доходов на 3,8% (вместо роста на 1,5%), увеличение бедности и ускорение естественной убыли населения.

Под нож придется пустить целевые показатели нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», предупреждала в мае Счетная палата.

Кроме того, на грани срыва - нацпроект «Жилье и городская среда» на 2020 год. Уже в прошлом году было построено на 9% меньше, чем требовал паспорт проекта (80 млн кв м вместо 88 млн). На текущий год план требует строить на 17,7% больше, но по факту может произойти снижение объемов строительства примерно на 10%, предупредил в середине июня вице-премьер Марат Хуснуллин.



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