Грузоперевозки по Днепру снизились на 20% за полгода

14:30 07.07.2020   Украина

В первом полугодии 2020 года по Днепру было перевезено 3,493 млн тонн грузов, что на 20,25% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, когда грузоперевозки составили 4,2 млн тонн.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Речной информационной службы Украины.

Уточняется, что в январе-июне 2020 года по Днепру перевезли 1,201 млн т зерновых грузов (против 1,721 млн т годом ранее), 1,592 млн т строительных материалов и других грузов (1,818 млн т в январе-июне 2019 года).

Рост объемов перевозок показали нефтепродукты - 31,4 тыс. т (против 13,2 тыс. т в первом полугодии прошлого года) и металлопродукция - 0,668 млн т (0,647 млн т годом ранее).

Контейнеры в 2020 году, как и в 2019-м, по реке не перевозились.

За отчетный период зарегистрировано 3299 судопроходов по Днепру, в то время как за первые шесть месяцев прошлого года их было 4453.

Напомним, что в январе-мае 2020 года по Днепру было отправлено 2,736 млн т грузов, что на 14,2% меньше аналогичного периода 2019 года.

В 2019 году за 12 месяцев количество перевезенных грузов по Днепру выросло на 19% до 11,8 млн тонн. 



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