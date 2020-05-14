На початку липня в одній з льотних бригад Повітряного командування "Центр" ПС ЗСУ провели показове льотно-тактичне навчання.

Навчання проходили з 1 по 3 липня цього року. Під час масштабних тренувань було здійснено 37 літако-вильотів з військових аеродромів "Васильків", "Миргород" та "Озерне", пише defence-ua.

Як відзначили в прес-службі ПвК "Центр", основною метою льотно-тактичних навчання було визначено підготовка авіаційної ескадрильї до виконання бойових завдань за призначенням та перевірка готовності авіаційної ескадрильї до застосування по повітряних цілях.

Також був здійснений показ командирам авіаційних бригад та ескадрильї ПвК "Центр" методів роботи командира і штабу з організації, забезпечення та управління бойовими діями авіаційної ескадрильї.

В ході навчання були відпрацьовані наступні питання:



- напад ДРГ на стоянку авіаційної ескадрильї;

- елементи охорони та оборони стоянки;

- робота технічно-експлуатаційної частини авіаційної в умовному виході на оперативний аеродром з елементами відновлення техніки, яка зазнала ушкодження під час ведення бойових дій;

- катапультування льотного складу з умовно збитого літака та дії пошуково-рятувальних груп щодо визволення льотчика.

Наголошується, що в навчаннях було ураховано бойовий досвід здобутий на Донбасі. Окрім штатного складу ескадрильї до вправ також залучався й молодий льотний склад останніх років випуску.