На державному підприємстві "Миколаївський авіаремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", практично повністю відновили виробничу діяльність.

Про це повідомляє кореспондент Defense Express.

Раніше, у першому півріччі 2020 року, через викликаний пандемією COVID-19 карантин у роботі підприємства були збої.

Наразі на підприємстві зайняті ремонтними роботами на літаках Міністерства оборони України. У тому числі – на тактичному літаку-розвіднику Су-24МР, який разом з деякими іншими замовленнями планують завершити до кінця 2020 року.



На підприємстві також прийняли у ремонт важкий військово-транспортний літак Іл-76МД в рамках замовлення МОУ. Там передбачено відновлення чотирьох двигунів Д30 КП-2. Підписання відповідного контракту планується в третьому кварталі 2020 року.

Окрім того, на заводі готують виробничі лінії для приймання в ремонт літака-заправника ВПС Пакистану Іл-78. Підготовчі роботи ведуться відповідно до затверджених планів. У другому півріччі на ДП НАРП має стартувати виконання контракту, підписаного представниками ДК "Укрспецекспорт" і ВПС Пакистану. Програма співпраці може бути продовжена за результатами виконання фахівцями заводу першого контракту.