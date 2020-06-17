"Миколаївський авіаремонтний завод" готовий до старту пакистанського контракту з ремонту Іл-78
|11:20 07.07.2020
|Николаев
На державному підприємстві "Миколаївський авіаремонтний завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", практично повністю відновили виробничу діяльність.
Про це повідомляє кореспондент Defense Express.
Раніше, у першому півріччі 2020 року, через викликаний пандемією COVID-19 карантин у роботі підприємства були збої.
Наразі на підприємстві зайняті ремонтними роботами на літаках Міністерства оборони України. У тому числі – на тактичному літаку-розвіднику Су-24МР, який разом з деякими іншими замовленнями планують завершити до кінця 2020 року.
На підприємстві також прийняли у ремонт важкий військово-транспортний літак Іл-76МД в рамках замовлення МОУ. Там передбачено відновлення чотирьох двигунів Д30 КП-2. Підписання відповідного контракту планується в третьому кварталі 2020 року.
Окрім того, на заводі готують виробничі лінії для приймання в ремонт літака-заправника ВПС Пакистану Іл-78. Підготовчі роботи ведуться відповідно до затверджених планів. У другому півріччі на ДП НАРП має стартувати виконання контракту, підписаного представниками ДК "Укрспецекспорт" і ВПС Пакистану. Програма співпраці може бути продовжена за результатами виконання фахівцями заводу першого контракту.
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